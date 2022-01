Crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades recebem a vacina contra Covid, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta terça-feira (18), a sala de Vacina da Urca estava diferente da habitual. A equipe de imunização estava com adereços que remetiam a personagens infantis para dar início a imunização infantil contra COVID-19 no município.

Nesta primeira etapa, as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades estão sendo contempladas com o imunizante.

Ana Júlia Miranda de Sousa, de 10 anos foi a primeira criança imunizada em Poços e estava muito animada com a vacinação. “Não doeu nada, estou muito feliz de ter sido vacinada.”

A mãe da Ana Júlia, Luana Carolina Miranda da Silva falou sobre a vacinação. “Cheguei aqui às 5h para esse momento tão aguardado. Estou aliviada de minha filha já ter tomado a primeira dose do imunizante.”

A Prefeitura por meio da secretaria de comunicação, em parceria com a secretaria de Saúde elaborou os “Certificados de Coragem”, para entregar aos pequenos depois da aplicação da vacina. O certificado tem imagens de heróis e uma frase parabenizando as crianças.

O secretário de Saúde, Carlos Mosconi acompanhou a vacinação e entregou o primeiro certificado. “Hoje é um dia marcante para o combate à pandemia em Poços de Caldas, com o início da vacinação das crianças. Foi uma grande emoção e alegria vermos a reação destas crianças e de suas famílias com esse momento. Isso significa responsabilidade com as crianças e atenção a esse seu direito de receber sua proteção vacinal. Tenho certeza que a adesão vai ser quase total e teremos concluído o esquema de vacinação em toda a população de nossa cidade.”

Seguindo as orientações da “Nota Informativa – 76ª Versão”, após receberem o imunizante, as crianças aguardam 20 minutos para facilitar a observação de possíveis de Eventos Adversos Pós Vacinação – EAPV.

A secretária adjunta de Saúde, Rosilene Faria também fez a entrega do certificado e falou sobre a emoção deste momento. “Sem dúvidas é um momento marcante para nós que acompanhamos a vacinação desde o início. Essa nova etapa da vacinação, agora com o público infantil vem para aumentar o número de pessoas imunizadas na nossa população, diminuindo cada dia mais a disseminação do vírus.”