Demutran muda sentido das ruas Newton Delgado e Capitão Quinzinho

O Departamento Municipal de Trânsito anunciou duas mudanças no trânsito de Poços de Caldas. A partir de quarta-feira (13), a rua Newton Delgado, na Vila Nova, será mão única, no sentido centro-bairro.

De acordo com o Demutran, a alteração visa dar mais segurança aos pais e alunos da Escola Estadual Francisco Escobar, localizada nas proximidades, além de melhorar fluidez de tráfego no local.

Outra mudança é na rua Capitão Quinzinho Junqueira, no centro da cidade. A partir de quinta (14), a via terá o sentido de invertido, da rua São Paulo em direção à Marechal Deodoro, ou seja, vai descer. O objetivo é diminuir o número de acidentes no trecho.

