Dermatologista alerta para riscos de procedimentos realizados por profissionais não habilitados

Intoxicações anestésicas, alergias, manchas, infecções, hematomas, cegueira irreversível e acidente vascular cerebral, com risco de morte são algumas das complicações possíveis em casos de procedimentos estéticos realizados por profissionais não habilitados.

A dermatologista cooperada da Unimed Poços, Raíssa Borém Pimenta Marchiori, orienta quanto a importância de a realização de procedimentos dermatológicos invasivos serem conduzidos apenas por especialistas registrados e reconhecidos pelos órgãos competentes.

Quais procedimentos devem ser realizados apenas por médicos/dermatologistas?

Raíssa Borém: Todos os procedimentos estéticos invasivos, que possam ter riscos de complicações devem ser realizados por médicos, dermatologistas ou cirurgiões plásticos, para segurança do próprio paciente. Na dermatologia temos uma formação longa e completa, 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência médica em dermatologia, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, além de diversos cursos práticos e treinamentos frequentes na área.

Recentemente viralizou o resultado de um procedimento chamado peeling de fenol. O que é este procedimento? Quem está habilitado a realizá-lo?

Raíssa Borém: O peeling de fenol é um peeling profundo, que atinge até a terceira camada da pele, onde provoca a remoção completa da pele, e sua consequente regeneração, removendo rugas profundas, manchas e provocando um alto grau de rejuvenescimento. Nesse Peeling é utilizado uma fórmula, contendo ácidos que podem provocar instabilidade hemodinâmica e até arritmia cardíaca. Por isso, é realizado em ambiente hospitalar, sob avaliação de anestesista. Deve ser realizado apenas por médicos dermatologistas devidamente capacitados.

Existe outro peeling de fenol, onde utilizamos o fenol puro, o que torna o peeling mais superficial, sem os riscos do fenol profundo, podendo ser realizado em consultório médico, também por dermatologista, com recuperação mais rápida e resultados excelentes.

Quando forem realizar algum procedimento, o que as pessoas devem ficar atentas ou podem exigir do profissional para assegurarem a capacitação?

Raíssa Borém: Quando buscamos um procedimento estético, estamos entregando nosso rosto, nossa pele e nossa saúde a alguém. Isso é muito sério. Infelizmente muitos profissionais na área da saúde hoje, querem fazer cursos rápidos, muitas vezes em um fim de semana, e se acham habilitados a fazer procedimentos invasivos, colocando em risco a saúde dos pacientes. O nosso alerta, é que, antes de decidir por um profissional para realizar um procedimento estético, procure saber se tem uma formação adequada, porque muitas vezes, sem saber, o paciente acaba tendo complicações, muitas vezes irreversíveis. E, esses próprios profissionais, acabam encaminhado esses pacientes a nós, médicos, dermatologistas, para resolver os problemas que eles próprios causaram. Hoje em dia com o advento de redes sociais, fotos de antes e depois, filtros, etc, os pacientes acabam decidindo ali o profissional para se tratar, e caem em mãos inadequadas, colocando em risco a sua própria saúde.

Essa busca por procedimentos estéticos está crescendo cada vez mais, as tecnologias são inúmeras, resultados cada vez mais naturais e bonitos, o que aumenta a auto estima das pessoas, é isso é muito bem-vindo. Mas cuidado! Escolha um profissional adequado, com formação adequada, não acredite em fórmulas milagrosas, não acredite em fotos de redes sociais para decidir! Tudo isso pode tornar um sonho em um grande pesadelo.