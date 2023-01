Prefeitura realiza obras de asfaltamento em dois bairros de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio das equipes da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta terça-feira (17) a implantação de novo asfalto nos bairros Jardim Centenário e Parque Pinheiros.

No Jardim Centenário, a rua Professora Lourdes Mourão, uma das principais ruas do bairro, inclusive via que dá acesso ao PSF São José, está recebendo o novo asfalto, enquanto no bairro Parque Pinheiros, as duas ruas de entrada do bairro estão sendo contempladas com a melhoria: rua José Miranda de Carvalho e rua Euclides Mendes.

O prefeito, Sérgio Azevedo acompanhou de perto as obras. “Passada as festas de Natal e Ano Novo, entramos o ano com muita chuva na nossa região, foram mais de vinte dias sem trégua, e agora com a estiagem voltamos firmes realizando a operação tapa buracos nas ruas prejudicadas pela chuva, porém nosso objetivo principal, é a realizar o asfaltamento novo nas vias, que é um dos nossos compromissos de mandato. O ano de 2023 é um ano que promete, vamos ainda chegar em diversos bairros da nossa cidade, em breve iremos inaugurar a nova Usina de Asfalto, e muito investimento nas melhorias das ruas vem aí”, finaliza Azevedo.

O secretário Municipal de Obras, José Benedito Damião, comenta o trabalho desenvolvido. “Estamos empenhados em melhorar toda a linha viária do município, Essa semana, com a parada da chuva, conseguimos realizar o asfaltamento de três importantes ruas que eram pedidos dos moradores, e outras diversas já estão previstas dentro de nosso cronograma que irão receber novo asfalto de qualidade propiciando maior segurança aos motoristas e pedestres.”