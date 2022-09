Servidores do Demutran passam por treinamento de primeiros socorros

Cerca de 20 servidores da oficina do Departamento Municipal de Trânsito de Poços de Caldas passaram por dois dias de treinamentos sobre primeiros socorros, oferecidos pelo curso de enfermagem da Faculdade Pitágoras.

Os primeiros socorros são medidas a serem tomadas imediatamente, no caso de alguém apresentar uma condição que possa indicar perigo. E com o treinamento tais medidas visam estabilizar o quadro da vítima até que os médicos socorristas possam prestar o atendimento especializado.

Nesse sentido, ter conhecimento sobre primeiros socorros pode salvar vidas. Algo muito simples, como o ato de se engasgar ou ter um desmaio, pode colocar uma vida em risco, e, por isso, o atendimento adequado é tão importante.

O treinamento foi conduzido por alunos de Enfermagem da Faculdade Pitágoras.

O secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, ressalta que além da importância prática do treinamento, ele também vem de encontro a Prevenção de Riscos e Acidentes, visando ampliar as ações de cuidado em relação à saúde e prevenção de riscos relacionados à saúde do trabalhador.

