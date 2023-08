Desperte o futuro do marketing digital em Poços de Caldas: Evento imperdível do Sebrae com apoio da Sedet

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A revolução digital está em constante movimento, mudando de maneira como as empresas se comunicam, vendem e se conectam com seu público. Nesse cenário o SEBRAE, com o apoio da SEDET, realiza em Poços de Caldas o evento que promete sacudir as bases do marketing tradicional e acender as chamas da inovação: o Maior Evento de Marketing Digital.

O evento “Reload” oferece uma ampla gama de palestras, painéis e workshops que abordam os aspectos mais relevantes do marketing digital. Desde o poder das redes sociais até as mais recentes táticas de SEO e análise de dados, cada tópico foi selecionado para fornecer percepções práticas e acionáveis. Poços de Caldas se transformará em um epicentro de aprendizado e networking no dia 16 de setembro de 2023, na Casa Sales.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, este evento é uma oportunidade imperdível para conhecer profissionais de marketing digital, empresários, empreendedores e mentes inovadoras. “Expandir a rede de contatos pode levar a parcerias inovadoras, colaborações e ideias frescas que podem transformar seus negócios.”

Palestrantes como Marcos Piangers, Paula Bento, Rafael Kiso, Beatriz Guarezi e muitos outros são verdadeiros líderes em suas áreas. Suas histórias antigas e conhecimentos profundos irão energizá-lo para abraçar a inovação e buscar a excelência no marketing digital.

O Maior Evento de Marketing Digital do SEBRAE, com o apoio da SEDET, é uma plataforma definitiva para transferências de transformação digital na região de Poços de Caldas e além.

