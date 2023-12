Diretores são reconhecidos pelo Instituto Alcoa por boas práticas na educação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Iniciativas fazem parte do Reconhecimento Melhores Práticas do Programa Ecoa Gestão, que valoriza e divulga projetos com experiências educativas inclusivas, equitativas e de qualidade

A Alcoa Poços de Caldas, por meio do Instituto Alcoa (IA) e em parceria com a Interação Urbana, participou, na última terça-feira, 12 de dezembro, do “Reconhecimento Ecoa Gestão – Melhores Práticas”, na Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas (MG).

O Ecoa Gestão atua junto às equipes das Secretarias Municipais de Educação e aos gestores escolares e coordenadores pedagógicos na implementação e monitoramento do plano estratégico e também na elaboração de planos de ação de gestão escolar nos municípios de Poços de Caldas, Juruti (PA) e São Luís (MA), desde 2020.

Na oportunidade, foram reconhecidos diretores de três escolas municipais de Poços de Caldas por projetos que contribuíram para a formação prevista na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com abordagem de práticas de inclusão escolar.

Roberto Ramiro, diretor da Escola Wilson Hedy Molinari, ficou em primeiro lugar com o projeto “Plano de gestão dos nossos sonhos”; em seguida, Cláudia Oliveira, diretora da Escola Professor Antônio Sérgio Teixeira, com a “Mostra Cultural” e, na terceira colocação, Luciana Silva, diretora da escola José Mamud Assan, com o “Café com a Direção”.

Roberto Ramiro tem uma longa trajetória na educação. O atual diretor é ex-aluno da escola onde trabalha e, em 2022, foi homenageado como Educador de Valor, também uma iniciativa de engajamento do Instituto Alcoa, em parceria com o Estúdio Cais, que visa valorizar os educadores nas escolas públicas.

O professor explica que o projeto premiado traça os planos, atividades e eventos para serem desenvolvidos durante seus quatro anos de gestão. “Estabelecemos metas a curto, médio e longo prazo nas áreas física, pedagógica e socioemocional, trabalhando em conjunto com outros educadores e alunos”.

De acordo com Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas, e representante do Instituto Alcoa na localidade, a contribuição do Ecoa Gestão é motivo de orgulho para a Companhia. “Ao longo destes anos alcançamos 100% da rede municipal de escolas do ensino fundamental. É muito satisfatório ver os resultados em parceria com a Secretaria de Educação e perceber a potência dos alunos e profissionais da área”, afirma.

Maria Helena Braga, Secretária Municipal de Educação, destaca que os maiores beneficiados são os alunos. “A Alcoa trabalha para que os profissionais melhorem cada vez mais seus trabalhos, mas quem ganha com isso são os nossos estudantes, que podem contar com boas escolas, capazes de formarem bons cidadãos”, finaliza.

Em janeiro de 2024, o Instituto Alcoa realizará o evento de Reconhecimento Melhores Práticas em São Luís (MA). A divulgação dos demais reconhecidos(as) será feita em breve pelo Instituto Alcoa.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com quase 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social. Saiba mais sobre a Alcoa, acesse:

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA) – a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento.