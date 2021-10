DMAE inicia obra de nova rede de esgoto no Vale das Antas

Uma melhoria reivindicada pelos moradores do bairro Vale das Antas começou a ser realizada nesta semana pelo DMAE. É a nova rede de esgoto local, com 258 metros de extensão.

A previsão é de que o trabalho seja concluído ainda em novembro.

O supervisor do setor de Expansão e Manutenção do departamento de água, Wellington Rangel, faz um alerta sobre o descarte de todo tipo de lixo e materiais nos vasos sanitários, o que pode danificar as redes de esgoto. “Muitas pessoas ainda jogam preservativos, absorventes íntimos, bitucas de cigarro e até brinquedos e peças plásticas nos vasos sanitários e esses materiais são responsáveis por causar obstruções e entupimentos nas redes, o que vem causar muitos problemas para a comunidade, além de consumir volumosos recursos públicos para executarmos os reparos necessário”, afirmou.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.