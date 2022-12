DME dá dicas para soltar fogos de artifício com segurança

Alice Dionisio

Na festa da virada, o show pirotécnico no Parque José Affonso Junqueira vai ter fogos silenciosos, em cumprimento à Lei Municipal Nº 9.171/2017, em defesa das crianças portadoras de necessidades especiais, pessoas idosas e enfermas, e em defesa dos animais domésticos e silvestres.

Para soltar fogos de artifício são necessários vários cuidados. O DME listou várias dicas para evitar incêndios, danos à fiação elétricos e outros acidentes:

– Não solte fogos de artifícios próximo à rede elétrica

– Compre produtos em locais autorizados, com certificado de garantia

– Nunca deixe os explosivos no bolso

– Jamais acenda próximo ao rosto

– Não estoque fogos em casa

– Nunca acenda rojões na mão

– Se o foguete falhar, não tente acendê-lo de novo

– Solte um fogo por vez e ao ar livre

– Somente maiores de 18 anos podem soltar fogos de artifício

– Mantenha os pets em local seguro

– Em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica, acione o DME pelo telefone 0800-035 -0196 e isole o local

– Em caso de acidentes com pessoas, acione o Samu (192)

– Em caso de incêndio, ligue para os Bombeiros (193)

