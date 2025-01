DME divulga acompanhamento pluviométrico de 2024: índices ficaram acima da média anual

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Departamento Municipal de Eletricidade (DME) de Poços de Caldas divulgou o relatório de acompanhamento pluviométrico referente ao ano de 2024, destacando que os índices de chuvas superaram a média histórica, mesmo com o extenso período de estiagem registrado no segundo e terceiro trimestres.

Segundo Marcelo Loichate, Diretor Superintendente da DME Energética, as chuvas intensas no início e no final do ano foram determinantes para que o volume acumulado de precipitações ficasse acima da média. “A média anual de chuvas em Poços de Caldas, considerando os dados históricos de 1997 a 2023, é de aproximadamente 1.750 mm. Em 2024, registramos um total de 1.947 mm no posto localizado na Represa do Cipó. Isso demonstra que, apesar da estiagem prolongada no meio do ano, as chuvas do primeiro e quarto trimestres compensaram o déficit”, explica Loichate.

O relatório aponta que o ano de 2024 foi atípico, com a população enfrentando medidas de economia de água devido à seca durante parte do período. Ainda assim, o bom desempenho pluviométrico trouxe reflexos positivos para os reservatórios do município. A Represa Bortolan, por exemplo, iniciou 2025 com sua capacidade totalmente preenchida, enquanto a Represa do Cipó atingiu 94,24% de seu volume total, com previsão de alcançar 100% ainda em janeiro. Em anos anteriores, essa condição era registrada apenas no segundo semestre, por volta de julho.

Os gráficos divulgados pela DME reforçam a importância de um monitoramento constante e de medidas de conscientização hídrica, que garantiram um manejo eficiente dos recursos durante o período crítico. O relatório também aponta que as perspectivas para 2025 são favoráveis, com reservatórios em níveis acima do esperado e capacidade para enfrentar possíveis variações climáticas ao longo do ano.