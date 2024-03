DMED fica em 4º lugar no ranking da Annel

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A DME Distribuição (DMED) aparece em 4º lugar no Desempenho Global de Continuidade (DGC), entre as concessionárias de menor porte, sendo considerada ainda a distribuidora que mais evoluiu em 2023, com o avanço de sete posições em relação à divulgação do ano passado. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) avaliou todas as concessionárias do país no período de janeiro a dezembro de 2023, divididas em dois grupos: concessionárias de grande porte, com número de unidades consumidoras maior que 400 mil; e concessionárias de menor porte, com o número de unidades consumidoras menor ou igual a 400 mil.

A classificação foi elaborada a partir da comparação dos valores apurados de DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora), o que correspondem respectivamente à duração e frequência em que ocorrem as interrupções ao fornecimento de energia elétrica, das concessionárias, em relação aos limites estabelecidos para esses indicadores. O ranking é um instrumento que incentiva as concessionárias a buscarem a melhoria contínua da qualidade do serviço, publicado anualmente desde 2012.

Para a DMED, o resultado é um reflexo de todas as ações planejadas e executadas ao longo do tempo. “Existe uma grande preocupação por parte da distribuidora em realizar investimentos na rede de distribuição, bem como a melhoria da operação e manutenção da rede, mediante manutenções programadas e preventivas”, explica Marco César de Oliveira, Diretor Técnico.

No último período avaliado pela ANEEL, o destaque é para a realização de obras para expansão da rede, conforme apontado por Richard Bueno, da Gerência de Distribuição. “Acompanhando o crescimento e as necessidades do município, temos feito a ampliação do nosso sistema inteligente (Smart Grid) para redução dos tempos de interrupção. Realizamos, ainda, o remanejamento de cargas nos circuitos alimentadores, reforçando o sistema elétrico de potência com obras de grande porte, como a Subestação do Distrito Industrial, que possibilitará a interligação de novos circuitos, prevista para entrar em operação no final desse ano”, finaliza.