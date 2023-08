Dupla poços-caldense Giovani e Denilson apresenta o show “Aos Pais com Carinho”, com repertório da dupla Zezé Di Carmago e Luciano

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A dupla Giovani e Denilson, apresentará no próximo dia 11 de agosto, no Teatro Benigno Gaiga, em Poços de Caldas, o Show Aos Pais com Carinho, com um repertório especial com músicas de Zezé di Camargo e Luciano.

O show que terá início às 20:30 contará com as participações especiais, dos músicos: Toninho Cruz, que tocou guitarra com a Dupla Zezé di Camargo e Luciano por mais de 17 anos, seu filho Lucas Cruz, que é o atual baterista da dupla, além de ter a participação dos músicos que acompanham os irmãos Giovani e Denilson em seus shows, Nicolas Cruz na guitarra e violão, ele que é neto de Toninho Cruz e sobrinho de Lucas Cruz, Leonardo Alvisi na sanfona e violino, João Paulo de Souza na percussão, Daniel Rodrigues Faria no contrabaixo, Daniel Rhodes no teclado e Renato Nascimento na produção.

“O repertório do show foi pensado com muito carinho para todos os pais e também ao público presente” diz Giovani. “Prometemos momentos de muita emoção, e com certeza estaremos muito emocionados, pois, somos fãs da dupla Zezé di Camargo e Luciano, e uma de nossas grandes dificuldades foi escolher o repertório em meio a tantos sucessos”, diz Denilson. Para mais informações acesse o Instagram da dupla: @giovaniedenilson

SERVIÇO

Data: 11 de agosto

Horário: 20h30

Local: Teatro Benigno Gaiga – Espaço Cultural da Urca

Ingressos: Pelo sympla: https://www.sympla.com.br/evento/giovani-e-denilson-cantam-aos-pais-com-carinho-especial-zeze-di-camargo-e-luciano/2082437