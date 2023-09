Edital seleciona artistas para programação do Carnaval 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Turismo publicou um edital de chamamento público para seleção de artistas interessados em apresentar propostas destinadas à composição de parte da programação artística do Carnaval 2024 de Poços de Caldas.

Podem inscrever-se cantores(as) solo, bandas musicais, grupos musicais, artistas de teatro/circenses e grupos teatrais/circenses. É facultada à pessoa física, representada por pessoa jurídica, residente e domiciliada em Poços de Caldas, com atuação prioritária musical/cultural.

Caberá a cada proponente a apresentação de uma única proposta, de forma a contemplar o maior número possível de artistas locais. A inscrição é gratuita. As propostas devem ser inscritas por meio de um formulário-padrão. O prazo de inscrição vai até o dia 6 de outubro. Leia o edital completo, a partir da página 4.

A Secretaria Municipal de Turismo não se responsabilizará por quaisquer falhas no envio da inscrição ou não efetivação, devendo o proponente verificar, no ato da inscrição, a confirmação. Ao final do preenchimento, o proponente receberá no e-mail uma confirmação automática de recebimento.

Em 2024, o Carnaval ocorrerá de 10 a 13 fevereiro.