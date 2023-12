Encerramento dos Projetos nas Cordas do Ceu e Baby Class Iniciação no Ceu das Artes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas, MG – No cenário cultural da cidade, a conclusão de dois projetos de destaque marca o encerramento do ano com uma celebração artística. Nas Cordas do Ceu e Baby Class iniciação, apoiados pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e pela Secretaria Municipal da Cultura, têm sido fonte de inspiração e desenvolvimento artístico ao longo dos últimos meses.

Ambos os projetos destacam não apenas o talento local, mas também a importância de investir na cultura desde sempre. A comunidade é convidada a prestigiar o resultado final desses projetos, celebrando a riqueza artística e o comprometimento com o desenvolvimento cultural.

Baby Class iniciação: Os Primeiros Passos no Palco da Vida

Com patrocínio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e o apoio da Secretaria Municipal da Cultura, o projeto Baby Class iniciação trouxe uma abordagem encantadora à arte, focando no desenvolvimento motor e criativo de crianças em seus primeiros anos de vida.

As aulas de balé infantil proporcionaram uma experiência única para as pequenas bailarinas, incentivando não apenas o desenvolvimento físico, mas também a expressão artística desde a mais tenra idade. O projeto foi um sucesso, promovendo o amor pela dança e proporcionando momentos inesquecíveis, um verdadeiro espetáculo de graça e inocência, encerrando o ano com chave de ouro.

Nas Cordas do Ceu: A Harmonia que Eleva

Sob o patrocínio da Empresa Etapa e com o apoio crucial da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e da Secretaria Municipal da Cultura, as aulas de violão básico, conduzidas pelo professor Carlos Henrique da Silva, não apenas introduziram os participantes ao vasto universo musical, mas também cultivaram valores como trabalho em equipe, disciplina e autoexpressão.

Ao longo de meses dedicados, pessoas de todas as faixas etárias se empenharam arduamente, resultando em uma apresentação final que promete ser memorável. A pluralidade de participantes reflete não apenas a diversidade da comunidade, mas também o compromisso do projeto em promover a música como uma linguagem universal que transcende as barreiras geracionais.

No dia 21 de dezembro, a partir das 16h, o Ceu das Artes será palco da conclusão de ambos os projetos. Convidamos familiares, amigos e comunidade local a se juntarem a nós para prestigiar o talento que floresceu entre artistas de diferentes gerações. A presença de cada um enriquecerá ainda mais este momento significativo de celebração cultural.

Apoio: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, Secretaria Municipal de Cultura, CEU – Centro de esportes e Artes unificados e Construtora Etapa

Realização: Professor de música Carlos Henrique da Silva, Professora de dança Alessandra Rabelo Vilar e Gestora de projetos Cristiane Heldt da Silva