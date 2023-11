Enfeites de Natal em Poços de Caldas são alvos de vandalismo: População é chamada à colaboração para garantir a magia do Natal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nos últimos dias, os enfeites de Natal que compõem o “Natal Poços de Luz” em Poços de Caldas foram alvo de uma série de atos de vandalismo, gerando preocupação. A cidade fez o acendimento oficial das luzes no dia 4 de novembro, buscando encantar moradores e turistas com mais de 1,5 milhão de microlâmpadas de LED distribuídas por vias públicas, prédios históricos, parques e praças. Contudo, a situação leva a Secretaria de Turismo a se preocupar com a destruição dos atuais enfeites.

O investimento de aproximadamente R$ 3 milhões no projeto, que se tornou uma tradição na cidade, atrai milhares de visitantes de todo o Brasil para apreciar o espetáculo de luzes. No entanto, os recentes atos de vandalismo ameaçam e comprometem a experiência que o “Natal Poços de Luz” proporciona a adultos e crianças.

O Secretário de Turismo, Israel Pereira, ressalta que a secretária está em estreita colaboração com a Guarda Civil Municipal para intensificar a segurança em torno de todos os equipamentos turísticos da cidade. É triste ver os enfeites danificados; no entanto, estamos contando com a ajuda da população para denunciar qualquer atitude suspeita, com a intenção de manter a magia do Natal no município.

Ele ressalta ainda que o “Natal Poços de Luz” não é apenas um evento local, mas uma verdadeira atração turística que atrai visitantes de todo o Brasil. A colaboração da população é vital para preservar não apenas os investimentos feitos, mas também a tradição que torna a cidade especial nesta época do ano.

A Secretaria de Turismo faz um apelo à população, solicitando que, ao observar qualquer atitude suspeita, as pessoas entrem em contato imediatamente com a Guarda Civil Municipal ou a Polícia Militar. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 (Guarda Civil Municipal) ou 190 (Polícia Militar).

A união de esforços entre a comunidade é fundamental para garantir que o “Natal Poços de Luz” continue sendo uma celebração marcante, garantindo que a magia e a tradição natalina se mantenham vivas em Poços de Caldas.