Cerimônia marca entrega de viaturas para fortalecimento da segurança em Poços de Caldas, Andradas e Botelhos

Foi realizada na tarde de segunda-feira (03), uma cerimônia de entrega de viaturas nas cidades de Poços de Caldas, Andradas e Botelhos, fortalecendo as forças de segurança dessas localidades. Essa conquista relevante só foi possível graças à emenda parlamentar do Senador Rodrigo Pacheco, representado pelo Deputado Estadual Rodrigo Lopes, e contou com o apoio dos assessores do Senador, Geraldo Thadeu e Renato Andrade.

O evento contou com a presença de importantes autoridades, incluindo o Comandante da 18ª Região de Polícia Militar, Jardel Trajano de Oliveira Gomes, e o Comandante do 29º BPM, Tenente Coronel Afrânio Tadeu Garcia, que reafirmaram seu compromisso em promover a segurança e o bem-estar da população.

A solenidade foi abrilhantada pela presença da banda de música da 18ª RPM, que trouxe uma atmosfera festiva ao evento.

As viaturas do modelo Trailblaser blindadas foram entregues, representando um reforço crucial para os órgãos de segurança pública de Poços de Caldas, Andradas e Botelhos. Além disso, em Poços de Caldas, uma viatura Fiat/Doblo foi entregue especialmente para o PROERD. O evento também marcou a disponibilização de pistolas de impulso elétrico, equipamentos que auxiliarão as forças policiais no cumprimento de suas missões.

Durante o evento, o Deputado Estadual Rodrigo Lopes, junto com os assessores do senador, Geraldo Thadeu e Renato Andrade, ressaltaram a importância de investir na segurança pública, visando melhorar as condições de trabalho dos profissionais e proporcionar uma maior sensação de segurança para a população.

As viaturas e equipamentos entregues contribuirão para fortalecer as ações de segurança nas localidades contempladas, permitindo uma resposta mais eficaz no combate à criminalidade e no atendimento às demandas da comunidade.

A Polícia Militar de Minas Gerais celebra 248 anos de história e reafirma seu compromisso com a segurança da população.

ALCO – 29°BPM