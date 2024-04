Escritora Beatriz Aquino lança seu quarto romance “Fundo”

Nessa sexta feira, 19 de abril, a atriz e escritora Beatriz Aquino lança seu sétimo livro e seu quarto romance, Fundo. Livro publicado pela editora paulista Laranja Original. A obra trata de temas existencialistas como a morte, o envelhecer, o amor, a infância e o casamento. O trabalho propõe também uma reflexão sobre o quanto conseguimos sobreviver aos nossos traumas e viver relações possíveis.

O lançamento acontecerá ás 19hs, no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas e vai contar com a presença do Coletivo Elas Escrevem, grupo de mulheres, artistas e escritoras que fomentam a literatura e a produção artística e literária feminina. Na ocasião a autora, além de falar sobre o novo trabalho, vai realizar um bate papo sobre produção editorial e os desafios de publicar num mercado cada vez mais competitivo.

Mais informações sobre a obra:

Fundo” é a mais recente obra de Beatriz Aquino, uma imersão profunda na essência humana. Com sua escrita visceral e dicotômica, Aquino conduz os leitores por uma jornada que explode em afetos, cores e amores, revelando um universo ardente e cálido.

Cada página mergulha o leitor em trancos e barrancos, oferecendo momentos de ternura e angústia infinita. A narrativa desafia a simplicidade, construindo uma trama complexa que explora várias facetas da experiência humana, alternando entre a perda de fôlego diante de verdades cruas e o alento proporcionado pela fantasia romântica.

Mythes Maria Dantas, neuropsicóloga e mestra em educação, destaca a concretude palpável das cenas e a capacidade de Aquino de despertar sentimentos profundos.

Editora Laranja Original

Beatriz Aquino, conhecida por sua versatilidade como atriz de teatro e escritora, agrega “Fundo” à sua coleção de obras, que inclui “Apneia”, “A savana e eu”, “Anne B. – Sobre a delicadeza da forma”, “Caligrafia Selvagem”, “Anne B. – A hora mais pacífica” e “Travessia”.

SERVIÇO

LANÇAMENTO LITERÁRIO : ROMANCE ‘FUNDO’ DE BEATRIZ AQUINO

SEXTA – 19 DE ABRIL – 19HS MUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE POÇOS DE CALDAS

Rua Padre Henry Moton, s/n Urca – Centro, Poços de Caldas

