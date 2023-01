Espaço Cultural da Urca recebe evento sobre diálogos e olhares do lugar da mulher

Alice Dionisio

O Espaço Cultural da Urca, recebe neste sábado (21) o evento: Diálogos e Olhares Sobre o Lugar da Mulher, com roda de conversa e abertura de exposição fotográfica sobre o tema.

Magda Pinto, é doutora em educação e ecologia humana pela Universidade de Brasília e Universidade Nova de Lisboa. Como forma de estender as reflexões acadêmicas, utiliza como linguagem a fotografia e o cinema, também atua como escritora. Um dos temas que trabalha é sobre o empoderamento feminino.

“Culturalmente falando, o lugar da mulher, sempre foi um lugar de sujeição, de submissão, porque não dizer de negação. Negação à liderança política, religiosa, ao mercado de trabalho, ao prazer e tantas outras dimensões. Durante séculos o lugar da mulher era somente o doméstico. Ainda hoje, busca-se equidade de gênero, onde as mulheres possam ocupar todos os lugares que quiserem,” destaca a autora.

Para refletir sobre essas e muitas outras questões, acontece a roda de conversa com algumas mulheres fotografadas para demonstrar o empoderamento, como lidam com desafios. Estarão presentes várias representantes de instituições como da Coopergore, Gaapo, Incubadora Social, Lucy Viola, violeira da região, Jaqueline Moreira, terapeuta e demais mulheres.

O evento é aberto ao público e começa a partir das 16h00. Com realização de Grazie Vita, apoio da Prefeitura de Poços de Caldas e patrocínio do Laboratório Tânia Cobra.

