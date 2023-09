Espetáculo inclusivo da Adefip será apresentado na Urca

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na próxima segunda-feira, 25 de setembro no Espaço Cultural da Urca, acontece o espetáculo inclusivo promovido pela Adefip (Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas). Todos estão convidados a prestigiar o espetáculo – O Poder Transformador da Arte que foi idealizado no formato de um musical, com letras autorais.

O espetáculo conta a história de Murilo, um personagem que em um momento da sua vida adulta, adquiriu uma deficiência, se vendo em uma cadeira de rodas, necessitando ressignificar os seus projetos, passando por momentos de revolta e questionamentos, até o resgate do sentido da vida por meio da arte e suas possiblidades.

O espetáculo contará com um elenco de 84 pessoas com deficiência e seus familiares. Neste espetáculo tudo desde a construção do roteiro até a elaboração do cenário foram desenvolvidos pelos atendidos e profissionais da Adefip. As músicas apresentadas são autorais. Durante o espetáculo contaremos com a participação especial do grupo de dança The Power Dance. O evento começa a partir das 19h30 na Urca, entrada gratuita com um quilo de alimento não perecível.

Sobre a ADEFIP

A Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (ADEFIP) é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 5 de junho de 1987 e reconhecida com os títulos de utilidade pública municipal, estadual e federal. Ao longo do tempo se tornou uma das principais associações do município em prestar atendimento aos pacientes por meio dos quatro grandes Centros: Reabilitação Multidisciplinar, Inclusão Escolar, Capacitação e Inclusão Profissional e Desenvolvimento de Potenciais. A ADEFIP é mantida por meio de doações e através de parcerias com órgãos públicos, empresas e instituições. Em 2023, a Adefip mudou-se para a sede própria onde oferece mais espaço, acessibilidade, conforto e seguranca aos atendidos.