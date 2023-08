Estudantes do Instituto Federal Sul de Minas conhecem instalações da Alcoa Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Profissionais da empresa guiaram visita pela Fábrica e Parque Ambiental

A Alcoa Poços de Caldas abre mensalmente as suas portas para receber moradores, instituições e outros públicos de comunidades da região. Nesta quarta-feira, 16 de agosto, foi a vez dos alunos(as) do 2º ao 6º período dos cursos superior e técnico de Administração do Instituto Federal (IF) Sul de Minas participarem do Alcoa de Portas Abertas.

A visita teve início com um café da manhã de boas-vindas, onde 18 estudantes, acompanhados dos professores Sérgio Pedini e Sylvana Almeida, receberam orientações de segurança e conheceram detalhes sobre os processos de mineração e os produtos da companhia. Neste momento, o grupo também aprendeu mais sobre as ações do Instituto Alcoa e da Alcoa Foundation com as comunidades.

Da recepção seguiram para um tour na Fábrica, passando pelas áreas de Refinaria, Metal, Filtro Prensa e de Resíduos de Bauxita (ARBs), guiados(as) pelos profissionais Rodrigo Acúrcio, engenheiro de Processo da Refinaria; Giovana Thimoteo, estagiária de Relações Externas e Comunicação, e Elivelton Ferraz, analista de Comunicação Interna.

Sérgio Pedini, professor de Administração do IF Sul de Minas, reforçou a importância da visita para a vida profissional dos(as) acadêmicos(as). “Há uma necessidade de aproximação com as empresas, não só através de estágios, mas também de modo institucional. Conseguimos ver vários processos da Alcoa, como o destino de resíduos e a recuperação de áreas mineradas”.

Já o período da tarde foi destinado à educação ambiental com uma visita ao Parque Ambiental, onde o grupo fez uma trilha e conheceu o viveiro de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Para David da Silva, aluno do 6º período, a oportunidade superou expectativas. “Consegui esclarecer muitas dúvidas sobre o processo e todo cuidado social e comunitário. Essa visita me ensinou muito sobre gestão, organização e processos”, finaliza.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo. Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.