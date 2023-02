Evento Carnavalesco vai agitar a zona sul neste sábado (18)

Alice Dionisio

No Sábado de Carnaval (18) vai ter o 1º Bloco da Sul na Escola Padrão do Parque das Nações com DJs, shows, roda de samba, brinquedos infláveis, aulão de dança e praça de alimentação.

O evento tem entrada gratuita e é organizado pelo Samboleiros FC e pela Associação Juventude, com apoio da iniciativa privada.

A escola foi escolhida para sediar o Bloco da Sul por ter um amplo espaço e contar com área coberta. “É um evento carnavalesco que vai proporcionar aos moradores da zona sul entretenimento cultural e a possibilidade dos moradores confraternizarem com seus familiares sem custo nenhum. Vai ser uma tarde de muita diversão e alegria”, diz Marcos Paulo Sena de Freitas, um dos organizadores. “O 1º Bloco da Sul marca a volta das festividades de Carnaval na zona sul após um longo período de pandemia”, completa.

A organização destaca que não será permitida a entrada com coolers e garrafas de vidro. O Bloco da Sul começa às 10h e vai até as 18h.

