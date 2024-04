Festa de São Benedito: Entidades Assistenciais podem se cadastrar para venda de doces

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura publicou decreto regulamentando, em caráter excepcional, a ocupação das calçadas públicas laterais da praça cel. Agostinho Junqueira, durante a realização da Festa de São Benedito, no período de 1 a 13 de maio de 2024. O entorno da praça é ocupado, tradicionalmente, por barracas que comercializam doces e lanches.

O decreto publicado é destinado às entidades assistenciais do município de Poços de Caldas, interessadas na venda de doces, típicos da centenária festa. Para obtenção da autorização a entidade deverá protocolar o requerimento no protocolo central da Prefeitura, na av. Francisco Salles, até às 17h do dia 19 de abril. Na solicitação, devem ser discriminadas as mercadorias que pretendem comercializar, anexando os documentos necessários.

Todas as regras para a comercialização podem ser acessadas no Diário Oficial do Município, edição suplementar do dia 8 de abril. A concessão de autorização será feita somente a entidades de assistência social que, comprovadamente, exerçam essa atividade no município de Poços de Caldas, sendo proibida sua sublocação ou arrendamento a terceiros, sob pena de cassação imediata da autorização.

A Festa de São Benedito acontece de 1º a 13 de maio. Uma manifestação cultural repleta de significados e que inclui em sua programação a celebração do Dia de Santa Cruz, a Retirada dos Caiapós do Mato e os festejos solenes do dia 13 de maio, feriado municipal. A programação cultural da Festa de São Benedito é uma realização da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas.

Já a comercialização dos quitutes da culinária mineira, também tradicionais da festa, são de responsabilidade das paróquias. Diversas barracas são montadas no pátio da Igreja de São Benedito e servem lanches e pratos tradicionais, como canjiquinha, pastel de fubá, caldos diversos, churrasquinho, lanche de biscoito com pernil, pão com linguiça, tutu de feijão, entre outros.