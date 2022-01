Festas de Carnaval estão proibidas e estado de calamidade é prorrogado em Poços de Caldas

No final da tarde de hoje (07) foi publicado no Diário Oficial do Município novas medidas de enfrentamento à covid-19 em Poços de Caldas.

Ficou determinado pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus a proibição de: bailes, desfiles, encontros, reuniões, blocos e eventos de carnaval, assim como a promoção de atividades dançantes.

Fica proibido também a degustação e consumo de bebidas e alimentos por pessoas em pé, fora das mesas ou balcões de atendimento.

O decreto está disponível aqui.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.