Festival de Inverno de Poços de Caldas terá show gratuito de Diogo Nogueira

Evento acontece de 8 a 23 de julho, com mais de 150 atividades artísticas. Confira a programação completa!

O mais aconchegante e diverso Festival de Inverno está chegando. De 8 a 23 de julho, mais de 150 atividades vão agitar a cidade, com muita música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação para todas as idades e gostos, na região central e também nos bairros.

No sábado, 8 de julho, às 20h, a abertura vai contar com o grandioso espetáculo Hollywood in Concert, tendo como cenário o belíssimo Parque José Affonso Junqueira (atrás do Palace Hotel), que vai unir a Banda Sinfônica de Poços de Caldas, sob a regência do maestro Juliano Marques Barreto ao talento do baixo-barítono poços-caldense radicado nos Estados Unidos, Orival Bento Gonçalves.

No domingo, 9 de julho, às 20h, no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, a Cia. de Dança do Palácio das Artes retorna a Poços depois de dez anos, com o espetáculo “.m.a.n.i.f.e.s.t.a.”, que celebra os cem anos da Semana de Arte Moderna. A montagem, que tem direção de Kenia Dias e Marise Dinis, leva ao público uma miscelânea de estéticas, a partir da leitura dos manifestos Pau Brasil e Antropófago, de Oswald de Andrade, para refletir sobre a contemporaneidade, entrelaçando o legado do movimento modernista.

Já no dia 21 de julho, sexta-feira, também às 20h, mas no Parque Municipal Antônio Molinari, o público vai poder prestigiar o show gratuito do cantor e compositor Diogo Nogueira, um dos principais nomes do cenário do samba brasileiro atual, fechando as atrações convidadas desta edição do Festival de Inverno.

E de 8 a 23, moradores e visitantes vão se encantar e se divertir com o talento dos artistas locais e com as infinitas possibilidades da arte e da cultura. No edital voltado para a composição da programação do Festival de Inverno 2023, foram inscritas 173 propostas artístico-culturais, nas mais diversas linguagens artísticas, das quais 135 foram aprovadas, algumas com mais de uma apresentação, nas áreas de música, teatro, dança, circo e artes visuais.

“Queremos que esta edição do Festival de Inverno fique na história da cidade, pela qualidade da programação, que une atrações como o cantor Diogo Nogueira, o talento de Orival Bento Gonçalves e nossa Banda Sinfônica, a Cia. de Dança do Palácio das Artes, além de toda a diversificada e plural produção artística local. Estamos ansiosos para receber os turistas que sempre lotam a cidade durante as férias de julho e também os moradores que poderão aproveitar toda a programação, tanto no centro como nos bairros”, destaca o prefeito Sérgio Azevedo.

Haverá o tradicional Mundo da Criança, com atividades de recreação e apresentações artísticas para crianças, de segunda a sexta-feira, na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), espetáculos teatrais no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, apresentações musicais na Praça Pedro Sanches, Parque Municipal Antônio Molinari, Parque Ecológico da Zona Sul, Mirante Santa Rita, exposições e intervenções artísticas no Museu Histórico e Geográfico e Bibliotecas Públicas e muito mais. A maior parte da programação terá entrada gratuita, com exceção de alguns espetáculos teatrais no Teatro Benigno Gaiga, quando haverá cobrança de ingresso com valores simbólicos. No Parque Ecológico da zona sul e no Parque Municipal Antônio Molinari as atrações chegam também com Praça de Alimentação das instituições da cidade e cervejarias artesanais.

“Serão 16 dias de intensa programação, com atrações para crianças, adolescentes, jovens e idosos, de todas as tribos e para todos os gostos, atuando no acesso a bens culturais, descentralização e fomento, de acordo com as diretrizes do Plano Municipal de Cultura”, ressalta o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

O Festival de Inverno de Poços de Caldas será realizado de 8 a 23 de julho, com o objetivo de proporcionar a efetivação das políticas públicas para a cultura local, com enfoque na descentralização das atividades culturais, no fortalecimento dos territórios culturais, na prestação de serviços culturais e na formação de público.

Diogo Nogueira

Cantor e compositor, Diogo Nogueira é um dos principais nomes do cenário do samba brasileiro atual. Filho de um dos maiores sambistas do país, o cantor e compositor João Nogueira, Diogo cresceu embalado por choros, sambas e muito batuque em cantorias promovidas em casa pelo pai com o crème de la crème da MPB e do samba.

Artista multimídia, estreou como ator no musical “SamBRA” (2015), com direção de Gustavo Gasparani, que marcou o início das comemorações do centenário do samba. É também apresentador do programa “Samba na Gamboa”, da TV Brasil, também exibido na TV Cultura.

Diogo já lançou 12 CDs, seis DVDs, que venderam mais de um milhão de cópias, oito singles, um EP com quatro canções nas plataformas digitais e um audiovisual com três álbuns, e foi indicado ao Grammy Latino por todos os seus álbuns – prêmio que venceu por duas vezes. Sua discografia rendeu seis discos de ouro, três DVDs de ouro, dois de platina e um de platina dupla.

No final do ano passado lançou “Diogo ao Vivo no Noites Cariocas”, gravado em março no evento Noites Cariocas e que foi lançado dia 02 de dezembro pelo selo Noites Cariocas Discos em parceria com a MSK Records, selo da Musickeria. Entre os sucessos estão “Pé na areia”, “Clareou”, “Bota para tocar Tim Maia”, etc.

Programação Festival de Inverno 2023 [Oficial]