Festival paralímpico reúne centenas de atletas em Poços de Caldas

Alice Dionisio

Na manhã do último sábado (20), aconteceu em 14 locais, incluindo Poços de Caldas, o Festival Paralímpico Loterias Caixa, evento que conta com a organização do Comitê Paralímpico Brasileiro e apoio da secretaria de Espores, realizado no Complexo João Monteiro no Parque Esperança.

Poços de Caldas foi uma das 105 sedes e reuniu durante toda manhã de sábado(20) mais de 250 crianças e jovens da região, e cerva de 50 voluntários.

O Festival Paralímpico visa difundir o movimento paralímpico em todo território nacional, proporcionando às crianças e adolescentes a oportunidade de vivenciar as modalidades paralímpicas de maneira lúdica, contribuindo para a inclusão social por meio do esporte.

A abertura contou com a presença do, Prefeito Sérgio Azevedo, Vice-Prefeito, Júlio César de Freitas, Presidente do CIDEP (Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico) Eraldo Sandi dos Santos, secretário de Obras, José Benedito Damião, secretário de Saúde, Thiago Mariano, secretária Adjunta de Educação, Deborah Brianezi, secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, e os vereadores, Wellington Guimarães e Kleber Silva.

O Prefeito Sérgio Azevedo destaca que esse tipo de evento é extremamente essencial. “Proporciona a possibilidade de crianças e adolescentes com e sem deficiência participarem das modalidades, além de difundir o movimento paralímpico em todo o país de uma forma lúdica e contribuindo com a inclusão social por meio do esporte.”

O presidente do CIDEP – Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico, Eraldo Sandi dos Santos, destaca que foi um sucesso o Festival. “É gratificante ver o objetivo sendo alcançado. A meta é que cada vez mais as atividades paralímpicas e tragam as crianças e jovens para dentro do esporte.”

No dia 23 de setembro acontecerá a segunda etapa do Festival no Município.