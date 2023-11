Gasolina e álcool ficam mais baratos em Poços

O Procon divulgou uma nova pesquisa de preço dos combustíveis. O levantamento foi feito entre os dias 2 e 4 deste mês. O preço da gasolina aditivada caiu 1,08%. Já a gasolina comum está 0,92% mais barata. Os preços variam entre R$ 5,09 (comum) e R$ 5,69 (aditivada).

O etanol baixou 0,29%, podendo ser encontrado por R$ 3,07 e por até R$ 3,99.

Já o preço do diesel comum subiu 1,34%. E o diesel S10 permaneceu estável em relação à pesquisa anterior. Os valores variam de R$ 5,87 (comum) a R$ 6,69 (S10).

Ao todo, foram pesquisados 33 postos de combustíveis de Poços. Acesse a pesquisa abaixo.

COMBUSTIVEIS-novembro-2023

