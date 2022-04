Grande Rio é campeã do carnaval carioca

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Grande Rio é a campeã do carnaval do Rio do Grupo Especial, pela primeira vez na história da escola. Com o enredo Fala, Majeté! Sete chaves de Exu, a agremiação obteve a maior pontuação dos jurados na apuração da Marquês de Sapucaí, nesta terça-feira (26).

A São Clemente, que levou para a pista a história do humorista Paulo Gustavo, ficou em último e foi rebaixada.

Por não ser feriado, a apuração atraiu um público menor que nos anos anteriores. Ainda assim, torcedores de todas as escolas se fizeram presentes nas arquibancadas, com faixas e bandeiras. Até um cartaz em memória da menina Raquel Antunes, morta em um acidente com carro alegórico, foi levado por um torcedor.

A quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, ficou pequena para os torcedores, que comemoraram muito o título inédito.