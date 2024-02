Homem é preso pela Polícia Militar durante operação “Rolezinho” em Poços de Caldas

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de ontem, 07, na LMG, km 09 em Poços de Caldas. Os policiais realizavam a operação denominada “Rolezinho”, quando visualizaram um veículo Fiat Uno, de cor preta, transitando com os faróis apagados. Diante disso, foi dada a ordem de parada ao condutor, identificado como L.V.P.A., de 27 anos, do sexo masculino, que, ao invés de obedecer, empreendeu fuga em alta velocidade.

Segundo os militares a abordagem do veículo aconteceu na Rua Caconde, aproximadamente 2 km distante do ponto inicial. Contudo, o condutor, resistiu a todas as ordens emanadas pelas autoridades policiais.

Além disso, o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez. Após ser convidado a realizar o teste do etilômetro, recusou-se categoricamente. Foi dado voz de prisão pelos crimes cometidos, sendo necessário o uso de técnicas de defesa pessoal para sua imobilização e algemação.

O veículo foi removido para um pátio credenciado, enquanto o autor foi conduzido à sede da 18° Companhia da Polícia Militar Rodoviária, onde permaneceu aguardando o desfecho da ocorrência a ser encaminhada à Delegacia de plantão.

