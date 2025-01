Homem morre após explosão em Estação de Tratamento de Esgoto em Cabo Verde/MG

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um operário de 53 anos, natural de Monte Belo e residente em Cabo Verde, morreu após ser atingido por uma explosão na Estação de Tratamento de Esgoto da COPASA, no município de Cabo Verde, em Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 17h58 de ontem, quando a vítima estava trabalhando sobre o Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente, um reservatório utilizado para o tratamento de dejetos.

De acordo com informações preliminares, ainda não confirmadas, a explosão no reator lançou uma placa de aço contra o operário, que foi projetado para o interior do reservatório. Ao cair, o corpo afundou nos dejetos e desapareceu.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado imediatamente e se dirigiu ao local, que está situado na Rodovia BR 146, Km 422. A equipe de Busca e Salvamento chegou rapidamente ao local, onde foi informada pelos funcionários da COPASA sobre a situação. Além disso, uma equipe básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também prestava apoio.

Dada a complexidade da operação, que envolvia resgatar o corpo do operário em um local de difícil acesso e com grande volume de dejetos, os bombeiros alinharam com a equipe da COPASA uma estratégia para esgotar o reservatório. O reator continha cerca de 600 m³ de resíduos, que precisaram ser drenados para possibilitar a busca. Durante esse processo, a Perícia Técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e acompanhou todas as ações operacionais.

Após cerca de cinco horas de trabalho intensivo, os bombeiros conseguiram visualizar o corpo do operário. Equipamentos de proteção, incluindo roupas especiais e aparelhos de respiração autônoma, foram preparados para que os profissionais pudessem entrar no reservatório de forma segura. O corpo foi retirado com sucesso através de um duto e, em seguida, colocado em uma urna funerária.

O corpo do trabalhador foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Poços de Caldas, onde será realizada a perícia final. A causa da explosão ainda será investigada pelas autoridades competentes.