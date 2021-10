IF Sul de Minas está com inscrições abertas para cursos gratuitos em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas está com inscrições abertas, até dia 10 de novembro de 2021, para 11 cursos técnicos e superiores presenciais gratuitos. Ao todo, são 385 vagas, para ingresso de alunos no primeiro semestre de 2022.

Os cursos gratuitos ofertados são:

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio

– Técnico em Administração Integrado

– Técnico em Eletroeletrônica Integrado

– Técnico em Informática Integrado

Cursos Técnicos Subsequentes (Pós-médio)

– Técnico em Edificações Subsequente

– Técnico em Eletrotécnica Subsequente

Especialização Técnica (Pós-técnico)

– Especialização Técnica em Energia Solar Fotovoltaica

Cursos Superiores

– Bacharelado em Administração

– Bacharelado em Engenharia de Computação

– Licenciatura em Ciências Biológicas

– Licenciatura em Geografia

– Tecnologia em Gestão Ambiental

Formas de ingresso

O ingresso no Ensino Técnico será feito por análise do histórico escolar. Para os cursos técnicos integrados, também há vagas para estudantes premiados em Olimpíadas do Conhecimento. Já no Ensino Superior, o candidato poderá escolher a sua forma de ingresso: prova presencial; nota do candidato baseada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU); e por premiações em Olimpíadas do Conhecimento.

Os editais, com todas as informações, e o link para inscrições estão disponíveis no portal do IF.