IFSULDEMINAS campus Poços de Caldas recebe a exposição ‘Natureza Urbana’ do fotógrafo Victor Imesi

Exposição virtual também é destaque no projeto

Desde a última quinta-feira, 27 de março, a exposição ‘Natureza Urbana’ do fotógrafo Victor Imesi está aberta para visitação na Expoarte Galeria da biblioteca do IFSULDEMINAS campus Poços de Caldas. A exposição segue até o final do mês de abril.

Neste novo trabalho, o fotógrafo Victor Imesi apresenta seu olhar sobre a relação entre a natureza e o ambiente urbano. Através de sua lente, captura a beleza que, muitas vezes, passa despercebida em meio ao concreto e à rotina da cidade.

Preocupado com a valorização e preservação dos espaços e meio-ambiente, Victor tem a fotografia como sua maior paixão e utiliza a câmera como instrumento para dar razão a tudo o que o rodeia. Na fotografia, Victor já teve suas imagens premiadas em vários concursos fotográficos e a cada dia desenvolve um trabalho singular, resultante de um processo de amadurecimento, onde as imagens se misturam na profissão e na vida pessoal.

Neste sentido, com a proposta de ressaltar os contrastes da natureza na visão urbana de Poços de Caldas, no trabalho ‘Natureza Urbana’, o fotógrafo valoriza as belezas do cotidiano da cidade, gerando um conteúdo para exploração de outras visões destes lugares que muitas vezes parecem comuns. A intenção foi criar um breve registro documental, traduzindo em fotos as belezas genuínas da cidade, apresentado em forma de exposição fotográfica, além de contar com uma exposição digital que pode ser vista no site https://abre.ai/naturezaurbana.

A convite do fotógrafo, artista plástica e arte-educadora Dalmoni Lydijusse dá ainda mais vida às imagens de Victor Imesi, apresentando um belo texto, onde transmite através das palavras o conteúdo por ele apresentado, além de trazer reflexões importantes sobre o cotidiano da vida urbana.

O projeto ‘Natureza Urbana’ é viabilizado através do patrocínio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas / Secretaria Municipal de Cultura, conta com a produção da Carvalho Agência Cultural, além do apoio do IF Sul de Minas – Campus Poços de Caldas e do Laboratório de Criatividade VOA.

Para saber mais sobre essa e outras ações do fotógrafo Victor Imesi, basta acessar as redes sociais @victorimesi e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO

Exposição ‘Natureza Urbana’ – Fotografias de Victor Imesi

Local: Expoarte Galeria / Biblioteca do IFSULDEMINAS campus Poços de Caldas

Data: 27 de março à 29 de abril de 2024

Local: Av. Dirce Pereira Rosa, 300, Jardim Esperança, Poços de Caldas

*gratuito