Inauguração da cabine rosa do teleférico marca o mês da mulher

Neste domingo, dia 10, mês da Mulher o Grupo CITUR, inaugurou a cabine rosa do teleférico, em uma cerimônia que contou com a presença do prefeito, Sérgio Azevedo, secretário de Governo, Paulo Ney de Castro Júnior, presidente da Citur, Marcos Carvalho Dias, a atriz e humorista Nany People, além de convidados.

A homenagem, promovida pela CITUR, foi um reconhecimento à dedicação de Nany People como Embaixadora do Turismo de Poços de Caldas, título concedido em 2015 pelo Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau.

Durante o evento, Nany People compartilhou uma história emocionante: a descoberta de que seu pai esteve envolvido na construção das torres que sustentam o teleférico. Essa revelação tornou a homenagem ainda mais significativa para a artista.

Após a inauguração da cabine rosa, Nany People teve a oportunidade de experimentar a nova atração, recebida com um café da manhã especial no Parque do Cristo, seguido por uma visita ao Mercado do Cristo recentemente inaugurado no local.

O teleférico de Poços de Caldas é uma atração emblemática que conecta o Parque José Affonso Junqueira ao Parque do Cristo, oferecendo não apenas vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade, mas também uma experiência segura e confortável para os visitantes.

Com uma extensão que o coloca entre os maiores do Brasil, o teleférico percorre cerca de 1.600 metros em um trajeto que dura aproximadamente 16 minutos, proporcionando uma perspectiva única da beleza natural da região.

Operando de quarta a segunda-feira, das 9h às 18h, com bilheteria até as 17h, o teleférico oferece tarifas acessíveis e diversas opções de pagamento, garantindo que todos tenham a oportunidade de desfrutar dessa experiência única. Moradores locais e beneficiários da lei da meia-entrada também contam com descontos especiais.

Ao chegar ao Parque do Cristo, os visitantes são recebidos por uma das vistas mais espetaculares de Poços de Caldas, proporcionando um momento de contemplação e conexão com a natureza.

Inaugurado em 1974 e com uma história de inovação e segurança, o teleférico de Poços de Caldas não é apenas um meio de transporte, mas sim uma atração imperdível que promete proporcionar uma aventura aérea inesquecível para todos os que decidem embarcar nessa jornada.

Para o prefeito, Sérgio Azevedo, este projeto não só celebra a trajetória de Nany People, mas também destaca a beleza natural e o potencial turístico de nossa cidade. O teleférico é uma atração emblemática que oferece vistas deslumbrantes e uma experiência única aos visitantes, promovendo o desenvolvimento econômico e cultural de Poços de Caldas.