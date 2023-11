Infraero apresenta planos de expansão do Aeroporto de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Infraero apresentou o novo Plano Diretor do Aeroporto Municipal de Poços de Caldas, a ser implementado a partir de 2027, conforme contrato firmado com a Prefeitura de Poços de Caldas.

O plano inclui proposta de desapropriação de áreas para permitir a operação do aeroporto com aeronaves de maior porte, a implantação de RESA (Runway End Safety Area – área de segurança de fim de pista), a ampliação do terminal de passageiros, com a reestruturação dos acessos de veículos, a construção de um novo estacionamento, a instalação de um novo hangar e o deslocamento do parque de abastecimento de aeronaves, entre outras melhorias.

“O projeto segue a perspectiva de evolução do aeroporto e do crescimento econômico do município, tendo por base a demanda projetada até o ano de 2042”, explicou o gestor da Infraero no Aeroporto, Joelson Pereira. Os estudos levam em consideração um potencial de atendimento de 23.712 passageiros por ano e movimentação de 4.574 pousos e decolagens em 2042, tendo como aeronave principal o ATR-72.”

Para o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, este plano representa um marco significativo no desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária local, alinhado com a visão de crescimento econômico do município e a crescente demanda por serviços aéreos. Com compromisso em garantir que o Aeroporto de Poços de Caldas não atenda apenas às necessidades atuais, mas prepare-se para os desafios e oportunidades que o futuro nos reserva até o ano de 2042”.

Infraero em Poços de Caldas

A Infraero administra o Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles desde outubro de 2022, por contrato com a Prefeitura Municipal. Nesse período, a Companhia já implementou e pôs em ação a fiscalização de pátios e pistas, os serviços de vigilância, limpeza e conservação e os serviços de manutenção civil e das áreas verdes do sítio aeroportuário, com 840 mil m². A dimensão atual da pista de pouso e decolagem é de 1.515 x 30 m. A Infraero propõe ampliá-la para 1.600 x 45 m.

Infraero – Prestadora de Serviços

Com 50 anos de experiência, a Infraero atua como braço executor de políticas públicas para a aviação civil, com a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária. Sua rede é composta por 10 aeroportos e 20 terminais sob contrato com estados e municípios para a gestão e operação.

A Companhia tem presença nacional e expertise consolidada para oferecer serviços de ponta a ponta da infraestrutura aeroportuária, ou seja, desde o projeto, passando pela obra de engenharia, manutenção, gestão e a própria operação, além de oferecer treinamento técnico e desenvolvimento de soluções digitais.