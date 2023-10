Inscrição de corais para programação natalina vai até quarta-feira

A programação de Natal deste ano vai contar com apresentações de corais no centro da cidade. A Secretaria Municipal de Turismo está recebendo inscrições de grupos de coral que queiram participar. O prazo vai até quarta (18) e pode ser feita pela internet.

Este ano, as comemorações do Natal Poços de Luz começam no dia 4 de novembro.

Quem pode participar

Podem se inscrever corais de escolas (públicas e privadas), dos conservatórios, de igrejas, entre outros, de Poços de Caldas e também da região.

Inscrição

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo formulário disponível aqui ou na sede da Secretaria de Turismo (rua Dr. Francisco Faria Lobato, 416, centro), das 9h às 11h e das 13h às 17h. O edital completo está disponível aqui, a partir da página 4.

Não haverá remuneração aos corais. A Secretaria de Turismo vai disponibilizar equipamentos de som e iluminação, se for necessário. Mais informações: (35) 3697-2305.

