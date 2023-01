Inscrição para sul-americano de Cross Country termina hoje (18)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

As inscrições para a prova de 6 km masculina e feminina destinada para atletas não federados, maiores de 18 anos, na programação do Campeonato Sul-Americano de Cross Country, ainda estão abertas. A competição vai ser no domingo (22) no Parque Ecológico Municipal da Zona Sul.

Os interessados podem garantir participação até esta quarta-feira (18) pelo site regional da competição. A taxa de inscrição é de R$ 30. Todos os confirmados na corrida receberão medalha de participação, além de troféus para os cinco primeiros colocados no masculino e feminino.

O evento é oportunidade de interação entre corredores amadores e de alto rendimento da América do Sul. A prova destinada para corredores avulsos (sem clube) tem largada marcada para as 9h15, com três voltas em um circuito de 2 km, com percurso 100% gramado.

A seleção brasileira participa do evento com 37 atletas (19 homens e 18 mulheres), nas categorias sub-18, sub-20 e adulto.

A competição pode ser acompanhada gratuitamente pelo público. O campeonato vai ser transmitido ao vivo no canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). O Campeonato Sul-Americano de Cross Country tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes.