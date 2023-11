Inscrições abertas para o Mundo é Delas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento que fomenta o empreendedorismo feminino será realizado dia 18 de novembro, pelo Sebrae Minas

Poços de Caldas vai sediar, no dia 18 de novembro, o evento O Mundo é Delas, uma iniciativa do Sebrae Minas para inspirar e incentivar mulheres que têm ou pretendem abrir o próprio negócio. As inscrições são limitadas e devem ser feitas neste link.

O evento vai apresentar exemplos práticos e estimular o aperfeiçoamento de habilidades comportamentais das empreendedoras, conhecidas como soft skills: empatia; criatividade; agilidade; resiliência; capacidade de resolver problemas complexos; adaptabilidade; inteligência emocional; e flexibilidade.

Para isso, a programação vai incluir palestras, apresentação de cases de sucesso, painel empresarial e estandes com exposição de produtos e serviços de pequenos negócios locais. A palestra magna “Ela Vence” realizada pela empresária, presidente da G2 Capital, investidora e especialista em startups e Shark Tank Brasil, Camila Farani, encerra o evento.

Para o analista do Sebrae Minas Fabrício Sviesk Moreira “o Mundo é Delas é uma oportunidade para as empreendedoras realizarem networking e se inspirarem em brilhantes trajetórias do empreendedorismo feminino, com o intuito de aperfeiçoar o próprio negócio. Neste evento, todos são bem-vindos, não somente as mulheres, mas valorizá-las e incentivá-las a crescerem cada vez mais é o nosso principal objetivo”, reforça.

O Mundo é Delas é realizado em parceria com o Clube das Empresárias; Mulheres por Elas; Connect Woman; Mulheres Empreendedoras e COEM. O evento, que será realizado em comemoração do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino (19/11), marca o lançamento, em Poços de Caldas, do programa Sebrae Delas, de estímulo ao empreendedorismo feminino. E integra as ações do Sebrae Minas durante a Semana Global do Empreendedorismo (SGE), realizada de 13 a 19/11.

Sobre a Semana Global do Empreendedorismo

A Semana Global do Empreendedorismo é um movimento internacional presente em 200 países e que envolve diretamente 10 milhões de pessoas com objetivo de ajudar no desenvolvimento econômico e social e promover melhorias no ambiente empreendedor. A campanha serve como uma oportunidade para envolver organizações e indivíduos para celebrar e destacar os empreendedores, conectar e inspirar as pessoas para o caminho do empreendedorismo, ajudá-los a começar e facilitar o acesso ao capital e aos recursos necessários para desenvolver e crescer.

No Brasil, o evento é coordenado pelo Sebrae e outras instituições que também compõem o Conselho Consultivo da SGE no país e são referências no ecossistema empreendedor brasileiro: Aliança Empreendedora, Anjos do Brasil, Anprotec, Artemisia, Brasil Júnior, Conaje, Endeavor, Junior Achievement e a Rede Mulher Empreendedora. Nos últimos quatro anos, a iniciativa mobilizou no país mais de 3,5 milhões de pessoas, com cerca de 35 mil atividades, e rebeu sete premiações internacionais.

Serviço

O Mundo é Delas – Poços de Caldas

Data: 18/11

Horário: 13h às 20h30

Local: Cenacon Poços de Caldas (Av. Vereador Edmundo Cardilo, 3500 – Jardim Del Rey)

Inscrições: https://www.hbatools.com.br/o-mundo-e-delas__1489

Saiba mais em: Agência Sebrae (Rua Marechal Deodoro, 274 – Centro) ou (35) 3722-3352