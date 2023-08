Instituto Alcoa lança 3ª edição da Campanha “Educador de Valor” para reconhecer educadores, estudantes e escola

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Instituto Alcoa iniciou, no dia 21 de agosto, a primeira etapa da terceira edição da campanha “Educador de Valor”, uma iniciativa que visa promover uma ampla mobilização em seus territórios de atuação para a valorização dos(as) educadores(as), profissionais essenciais envolvidos na missão de transformar realidades a partir da garantia de uma Educação de qualidade e com equidade.

“O reconhecimento de estudantes aos educadores de valor” é o tema da edição de 2023 da campanha, que traz novidades como o concurso de histórias em quadrinhos e o reconhecimento de alunos(as) e de uma escola com o maior número de participações na iniciativa.

A Educação é uma das principais frentes de ação do Instituto Alcoa, que acredita ser esse um dos fatores centrais para o desenvolvimento do país e a diminuição das desigualdades, tendo, assim, territórios mais inclusivos.

“A campanha Educador de Valor chega ao seu terceiro ano repleta de novidades, mas com o mesmo objetivo, que é o de reconhecer e valorizar os(as) educadores(as) que estão comprometidos com uma educação de qualidade, que impacta e transforma a realidade de crianças, jovens e adultos. A cada ano, buscamos tornar a campanha mais interativa, lúdica e que desperte o interesse de alunos e alunas”, explica Monica Espadaro, diretora executiva de operações do Instituto Alcoa.

A proposta da campanha, assim como nos anos anteriores, é realizar um amplo processo de reconhecimento público dos(as) educadores(as) nos municípios de a: Poços de Caldas (MG), Caldas (MG), Divinolândia (SP) e São Luís (MA).

Como participar

A campanha é dividida em três etapas. Na primeira etapa, que vai de 21 de agosto a 05 de setembro, estudantes dos municípios listados acima devem produzir histórias em quadrinhos em uma folha no tamanho A4, depois fotografar, e enviar para a central da campanha via WhatsApp: (11) 91457-5973.

Os desenhos terão de apresentar histórias que indiquem educadores(as) que estejam em atividade no ano de 2023 e atuem em escolas públicas nas localidades citadas acima (municipal e/ou estadual) na etapa de Ensino Fundamental I ou II (1º ao 9º ano). Tendo em vista o tema da campanha desta edição, os desenhos devem representar a seguinte provocação: “Meu(minha) Educador(a) de Valor é…”

É importante destacar que a campanha considera educador(a) os(as) professores(as), assim como os membros da equipe gestora, como orientadores(as) pedagógicos(as) que atuem com esse ciclo, e coordenadores(as), assistentes de direção e diretores(as).

Os(as) educadores(as) de cada território com o maior número de citações nos desenhos serão os Educadores de Valor e estarão aptos(as) para a próxima Etapa, que será a de “Reconhecimento público”. O Comitê Consultivo da Campanha também escolherá a melhor história em quadrinhos de cada território, tendo assim o(a) Aluno(a) de Valor.

Na próxima etapa, a partir do dia 16 de outubro, acontecerá o reconhecimento público, com a divulgação do resultado dos(as) três educadores(as) mais citados(as) no “Concurso de Quadrinhos”. Em seguida, haverá a divulgação das histórias sobre as jornadas de vida dos(as) três profissionais.

A última etapa da campanha ocorrerá no dia 25 de outubro, com o evento de reconhecimento dos(as) três educadores(as) a serem valorizados(as), além do(a) autor(a) da melhor história em quadrinho e da escola com o maior número de participantes no concurso.

Neste evento a ser realizado pelo Instituto Alcoa, os(as) educadores(as), os(as) alunos(as) e seus familiares serão convidados(as) para participar e debater sobre a temática de valorização de educadores(as).

Fique por dentro – Todos os materiais a respeito da campanha, inclusive o kit de comunicação para mobilizar as localidades para a iniciativa, podem ser acessados no site: www.educadordevalor.com.br

Sobre o Instituto Alcoa – Fundado em 1990 no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).