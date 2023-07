Julho Verde: Saúde reforça a importância da prevenção contra o câncer de cabeça e pescoço

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Julho Verde é uma campanha criada pela Associação de Câncer de Boca e Garganta- ACBG Brasil e apoiada pela Organização Mundial da Saúde – OMS . A escolha do mês de julho coincide com o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, celebrado no dia 27 de julho.

Desde 2015, quando foi criada, a Campanha Julho Verde é organizada e levada à frente pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP). Ano após ano, o movimento ganha mais força e adeptos, em prol da divulgação de informações e amplificação dos rasteiros.

Essa doença, que engloba desde os tumores cerebrais e de boca até o câncer de tireoide e couro cabeludo, é mais facilmente tratada se for diagnosticada precocemente. E é justamente por esse motivo que a sociedade médica vem dando cada vez mais relevância às campanhas de conscientização.

A detecção precoce do câncer de cabeça e pescoço podem salvar a vida do paciente. Isso porque, quanto mais cedo a doença for descoberta, mais fácil fica conter o seu avanço. Neste sentido, conscientizar a população sobre os fatores de risco, sinais e sintomas da doença é um dos grandes objetivos da campanha.

Isso porque as estatísticas do INCA mostram que quando o diagnóstico é feito precocemente e o tratamento iniciado em tumores iniciais, o prognóstico é, em média, 80% de sobrevida. Ou seja, quanto mais pessoas tiverem acesso a informações que permitam adotar hábitos e cuidados preventivos, maior será a probabilidade de combater a doença.

O câncer de boca afeta os lábios e o interior da cavidade oral. Dentro da boca devem ser observados gengivas, bochechas, céu da boca, língua (principalmente as bordas), além da região embaixo da língua. O câncer do lábio é mais comum em pessoas brancas e ocorre mais frequentemente no lábio inferior.

A estimativa de casos novos é de 15.190, sendo 11.180 homens e 4.010 mulheres de acordo com dados do INCA. Já o número de mortes é 6.605, sendo 5.120 homens e 1.485 mulheres (2019 – Atlas de Mortalidade por Câncer – SIM).

Caso apresente algum sintoma dirija-se até a unidade de saúde mais próxima da sua residência.