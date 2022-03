Com investimento de R$260 mil, CEI Bem Te Vi é totalmente revitalizado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas convida para a solenidade de entrega das obras de revitalização total do Centro de Educação Infantil Bem-te-vi, na zona leste, que será realizada nesta terça-feira (29), às 13h, na Rua Benedita Lucas da Silva, 70 – Jardim Ipê.

O CEI Bem-te-vi, que atende 90 crianças de 0 a 3 anos, passou por uma ampla revitalização, que incluiu a construção de um segundo pavimento, totalizando investimentos de aproximadamente R$ 260 mil.

As obras contam com pintura interna e externa, ampliação do espaço em um segundo pavimento com área de recriação e brinquedoteca, reforma na cozinha, salas de aulas, troca de piso em toda a área, colocação de janelas de vidro temperado, troca de telhas e implementação de beirais para eliminação de pombos, além de uma nova entrada pela lateral, garantindo maior segurança na chegada e saída dos alunos.

História

A Creche Municipal Bem-te-vi foi inaugurada no dia 30 de setembro de 1996, recebendo as crianças da turma do Berçário e tendo como coordenadora pedagógica, Glenda Alzira Conde Nascimento, até o mês de dezembro de 1996.

Em janeiro de 1997, Luciana de Oliveira assumiu a coordenação pedagógica da unidade. Neste mesmo ano, o CEI contou com as turmas de Berçário, Maternal I e II e Jardins I e II, permanecendo assim até o ano de 2002, sob a coordenação pedagógica de Márcia Morais Diniz.

Em fevereiro de 2005, a unidade passa a ser coordenada por Grace Baruffaldi de Carvalho, implantando em 2006 a separação entre os Berçários em I e II, atendendo as especificidades de cada faixa etária.

Em 2016, assume a coordenação pedagógica do CEI Bem-te-vi, Suzel Barbosa Della Torre, que permanece até os dias atuais.