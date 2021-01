Caminhão de areia tomba na Serra do Selado, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um caminhão carregado com areia tombou esta manhã (05), na BR146, conhecida como Serra do Selado, em Poços de Caldas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no quilômetro 410. Ao chegarem até o local, os militares encontraram o motorista do lado de fora do veículo, com ferimentos leves. Ele foi encaminhado por terceiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Foram coordenadas ações de prevenção e eliminação do risco de incêndio. O local foi deixado aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal, que deu continuidade aos demais procedimentos em relação ao trânsito e retirada do caminhão.