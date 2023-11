Lagunaz é atração do Coreto nesta sexta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Além do show, músico leciona oficinas nas unidades de ensino público da cidade

Nesta sexta-feira, 10 de novembro, às 20h, o músico Lagunaz apresenta a “Seresta Sulfuradélica” no tradicional cartão postal de Poços de Caldas, o Coreto da Praça Pedro Sanches.

Luis Felipe Cardillo (Lagunaz), apresenta uma discotecagem que traz referências e influências da música latina e brasileira, nos estilos mais diversos e dançantes, onde o repertório mescla sons tradicionais com a modernidade característica dos sons contemporâneos das rádios fazendo a conexão entre tempos distintos, além de trazer músicas autorais feitas em parceria com artistas poços-caldenses.

“Estar no coreto, nesse movimento de resgate de músicas de raiz, misturando seresta com outros ritmos Latino americanos, faz parte da pesquisa e curadoria musical que vem sendo construída ao longo dos últimos anos em minha carreira sendo algo que me anima bastante”, comenta Lagunaz.

Nas últimas semanas, com o intuito de propor uma construção musical que dialoga com a comunidade, foi dado continuidade aos workshops em instituições da rede pública de ensino, com a temática “A Física na Música” sendo composto, por aula explicativa dos conceitos de física por trás do estudo de som e acústica, seguido por demonstração de guitarra e efeitos e aula prática de produção musical.

Com mais de 15 anos de experiência musical, atuando como guitarrista de diversas bandas, Lagunaz também atua como professor de Física, o que contribui para a didática do workshop.

Neste ano, as ações já foram realizadas em duas unidades de ensino, a Escola Municipal José Rafael, nos dias 24 e 25 de outubro, e na Escola Municipal Raphael Sanches, nos dias 31 de outubro e 1° de novembro. Nos dias 14 e 16 de novembro os alunos da Escola Municipal Alvino Hosken recebem a última oficina do projeto, que também tem apoio da Secretaria Municipal de Educação.

O show no coreto e os workshops têm produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural e são viabilizados por editais de fomento à arte e à cultura promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas.

Para saber mais sobre estas e outras ações realizadas pelo músico, basta acessar as redes sociais @lagu.naz e @carvalhoagenciacultural

SERVIÇO

Lagunaz no Coreto

Data: sexta-feira, 10 de novembro de 2023

Horário: 20h

Local: Coreto – Praça Pedro Sanches, Centro, Poços de Caldas