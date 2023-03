Limpeza de pele com águas sulfurosas e o uso de máscaras de rubi, ouro e argila são oferecidos no Balneário Mário Mourão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Balneário Dr. Mário Mourão, na praça dos Macacos, oferece muitos serviços e vale lembrar que moradores, estudantes e servidores municipais públicos possuem 50% todos os dias, para utilizar o benefício basta apresentar comprovante de endereço, carteirinha de estudante ou holerite.

Com o intuito de incentivar a população local e também turistas, em utilizarem os recursos hídricos da cidade por banhos termais e também propagar práticas de bem-estar através da prestação de serviços de massagem e estética facial e corporal no Balneário Dr. Mário Mourão, foi implantado em Poços de Caldas em julho de 2021 pela Prefeitura, por meio da coordenação do espaço, o projeto “Bem Estar”.

Um dos serviços oferecidos é a limpeza de pele com águas sulfurosas com opção de máscaras de rubi, ouro ou argila.

As águas sulfurosas são conhecidas por terem propriedades terapêuticas para a pele, incluindo a redução da inflamação e a melhora da aparência geral da pele. As máscaras de rubi, ouro e argila também são populares para a limpeza de pele, pois podem ajudar a remover as impurezas e sujeira da pele, além de fornecer nutrientes e minerais que podem ajudar a melhorar a aparência da pele.

No entanto, é importante lembrar que cada pessoa tem uma pele única, e é necessária uma avaliação, segundo a esteticista do Balneário, Elisa Mara Vieira Marcondes. ” A limpeza de pele não tem contraindicação em relação à idade nem sexo e atua na saúde do seu rosto, combinando a higienização com o tratamento de prevenção ao envelhecimento. Afinal, a renovação celular provocada na esfoliação, a limpeza dos poros e os produtos hidratantes utilizados, ajudam na saúde da pele.”

Para a diretora de Serviços Termais, Rosilene Faria, a população precisa conhecer cada vez mais o Balneário e aproveitar os serviços oferecidos. “Estamos cada vez mais divulgando os serviços que realizamos, pois muitas pessoas da cidade, nunca passaram pelo espaço, temos serviços variados e com um preço muito acessível, além do bem-estar que é cuidar de si mesmo e com a riqueza das nossas águas sulfurosas.”

Balneário Mário Mourão

Localizado na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), atualmente o Balneário Mário Mourão oferece banhos, drenagem linfática e massagens, entre outros serviços. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 3697-2316.

Fundado em 1896, o Mário Mourão é um dos estabelecimentos termais mais antigos do país. A água utilizada nos banhos sai diretamente da fonte a uma temperatura de 39 graus e chega nas banheiras entre 37 e 38 graus. Os benefícios para quem se banha em suas águas são inúmeros: ação sedativa, descongestionante, relaxante, analgésica e vasodilatora.