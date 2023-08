Maria Firmina dos Reis é a indicada da semana da campanha “Leia Mulheres Negras”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“E logo dois homens apareceram, e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira – era uma escrava! Foi embalde que supliquei em nome de minha filha, que me restituíssem a liberdade: os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas, e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível… A sorte me reservava ainda longos combates”. Trecho do livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, a indicada desta semana da Campanha Leia Mulheres Negras.

Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís do Maranhão, em 11 de março de 1822. Formou-se professora e exerceu, por muitos anos, o magistério, chegando a receber o título de “Mestre Régia”. Em 1847, com 25 anos, foi aprovada em concurso público para a Cadeira de Instrução Primária na cidade de Guimarães (Maranhão).

Em 1859, escreveu Úrsula, primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina e primeiro romance abolicionista de autoria feminina da Língua Portuguesa. Em sua lista de obras também constam Gupeva (1861), A escrava (1887), Contos à beira-mar (1871), além de ter colaborado em vários jornais literários, como Semanário Maranhense, O Domingo, O País, Pacotilha e O Federalista.

Ao se aposentar, no início da década de 1880, fundou, na localidade de Maçaricó, a primeira escola mista e gratuita do Maranhão e uma das primeiras do país. Maria Firmina dos Reis faleceu em 1917, pobre e cega, no município de Guimarães. Muitos dos documentos de seu arquivo pessoal se perderam e, até o momento, não se tem notícia de nenhuma imagem sua digna de credibilidade. (Fonte: http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/322-maria-firmina-dos-reis).

Em Poços de Caldas, o Sistema de Bibliotecas Públicas está participando ativamente da campanha Leia Mulheres Negras, do Sistema Estadual de Bibliotecas de Minas Gerais. Na cidade, a Biblioteca Municipal Centenário, no Espaço Cultural da Urca, possui a obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, disponível para empréstimo.

Toda semana, o @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das Bibliotecas Públicas no Instagram, divulga uma autora negra, proporcionando aos leitores a oportunidade de valorizar as escritoras negras de todo o mundo.

Leia Mulheres Negras!