Minas avança na abertura de empresas e Poços segue o crescimento

De acordo com relatório divulgado na última sexta, pela Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), o estado ultrapassou a marca de 70 mil novas empresas em 2024. Com mais de 8 mil negócios abertos em setembro, o volume é 25,54% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado.

O sul de Minas é a terceira região do estado com maior crescimento em 2024 e Poços colabora com estes números. Em setembro, o município registrou 95 novas empresas. Em 2024, foram 827 novos empreendimentos até o momento. Em 2023, foram 1092 novas empresas, número que deve ser alcançado e até mesmo ultrapassado até o final do ano, acredita o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins.

Ainda de acordo com o secretário, Poços de Caldas vem mantendo de forma contínua o número de abertura de novas empresas, reflexo de uma política tanto municipal quanto estadual, e também do ótimo relacionamento com o governo do Estado, proporcionando o fomento e o impulsionamento dos negócios, e tornando o ambiente mais favorável à iniciativa de novos empreendimentos na cidade.

Números em MG

No acumulado do ano, Minas já totaliza 74.536 novos negócios formalizados, um crescimento de 13,42% frente ao mesmo período do ano passado (65.717). O estado encerrou setembro com 8.613 novas empresas abertas, desempenho 25,54% maior na comparação com setembro de 2023 (6.861 constituições empresariais).

“Minas é o estado com mais municípios que adotaram a legislação de Liberdade Econômica, graças ao programa Minas Livre Para Crescer, estabelecendo instrumentos que simplificam o empreendedorismo. Isso passa confiança para quem quer ter seu próprio negócio e os resultados comprovam isso. São quase 75 mil novos negócios em 2024, gerando emprego e renda para os mineiros”, afirma o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.

Setor econômico

Entre janeiro e setembro de 2024, todos os setores da economia mineira também tiveram crescimento na comparação com os nove primeiros meses de 2023. Com 15,58% de elevação no setor de serviços (sendo 54.193 novas empresas em 2024 e 46.887 em 2023); seguido da indústria com 10,37% (3.630 e 3.289); e o comércio com 7,52% (16.710 e 15.541).

O melhor desempenho de setembro deste ano, frente ao mesmo mês no ano passado, foi verificado nos serviços, com expansão de 28,14% (6.293 negócios abertos em 2024 e 4.911 em 2023); e indústria, com 18,24% (376 e 318). O comércio oscilou -16,05% (1.632 em 2024 e 1.944 em 2023).

MEIs

O relatório da Jucemg considera empresas de todos os portes, com exceção dos MEIs (microempreendedores individuais), cujas inscrições são realizadas diretamente no Portal do Empreendedor, sem passar pelas juntas comerciais estaduais.