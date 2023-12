Minas Mais Café propõe um olhar para a produção de café por mulheres no Sul de Minas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ação é realizada nesta quinta no IF Sul de Minas

Com o objetivo de incentivar a cadeia produtiva cafeeira por mulheres da região e aliá-la a vertentes artísticas, em especial as artes visuais e a música, o projeto Minas Mais Café realiza um encontro gratuito no IF Sul de Minas – Campus Poços de Caldas, na quinta-feira, 7 de dezembro, das 17h às 21h.

O evento contará com uma feira de produtos relacionados ao café para mostrar ao público presente as inúmeras possibilidades dessa cultura, com degustação de cafés e de quitutes à base de café.

Também acontece uma roda de conversa com diversas participações, mediada por Thais Fernandes, visando a valorização e preservação dos saberes das mulheres relacionados ao café, evidenciando a riqueza da cultura sul-mineira e da região vulcânica.

E unindo o café com a arte, o público é convidado a conhecer a exposição fotográfica e intervenção visual de textos por Sandra Ribeiro, além de apreciar o pocket show da cantora Nathalia Diniz e a discotecagem da dj Isadbob.

A ação é gratuita e aberta ao público de todas as idades, tendo como objetivo mostrar as inúmeras possibilidades da cultura do café, promovendo especialmente a valorização e preservação dos saberes das mulheres relacionados ao café, evidenciando a riqueza da cultura sul-mineira e da região vulcânica.

O evento conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas / Prefeitura de Poços de Caldas, com produção da equipe formada por Sandra Ribeiro (idealização e direção geral), Chiara Carvalho (produção executiva), Diego Ávila (assistente de produção), Bjuá Masofie (criação identidade visual e mídias digitais), Isadbob (assistente de produção e dj) e Kauana Benelli (curadoria de imagens), tem apoio da Carvalho Agência Cultural, Café Fuca, IF Sul de Minas, Associação de Produtores de Cafés Especiais de Cabo Verde (ASSPROCAFÉ) e Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica.

Fotos: Tamiris Alves