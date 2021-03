“Minha música toca na Libertas”: prefeitura lança campanha cultural

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma parceria entre as secretarias municipais de Comunicação Social e Cultura, a Prefeitura lança, nesta segunda-feira (1º), a campanha “Minha música toca na Libertas”. A iniciativa tem por objetivo ampliar as ações de divulgação da música autoral poços-caldense no rádio, especialmente na Libertas FM, emissora oficial do município. A campanha conta com o apoio da Câmara Setorial da Música no Conselho Municipal de Política Cultural.

Para participar, basta preencher o formulário disponível neste link. É necessário informar o nome da música, dos intérpretes e dos compositores, o link de acesso ao arquivo da canção, informações complementares sobre a música e, se houver, órgão e código de registro da música, além de dados de contato do músico.

A rádio Libertas FM já veicula a produção musical local. Com a campanha, a ideia é ampliar o alcance da iniciativa, sistematizando o trabalho. Cabe ressaltar que a ação é uma das metas previstas no Plano Municipal de Cultura “Temos uma produção musical muito diversificada e de grande qualidade. Outras iniciativas neste sentido já foram realizadas anteriormente e, agora, com uma campanha sistematizada, buscamos atender de forma mais intensificada a meta do Plano Municipal de Cultura”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.