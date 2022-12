Motorista com habilitação vencida há 22 anos é autuado em Poços de Caldas

Alice Dionisio

Na tarde desta terça (27), o DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito e Transporte, por meio de seus Agentes de Trânsito recuperam um carro com restrição de busca e apreensão.

Durante ações de fiscalização, os agentes de trânsito abordaram um veículo com placas de Guaxupé. O motorista se encontrava com CNH vencida desde 2000.

Ao verificarem a situação do veículo, os agentes constataram uma restrição Judicial desde 2009, sendo está um mandado judicial de busca e apreensão para o veículo.

O automóvel foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado. O condutor foi autuado e liberado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.