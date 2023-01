Pesquisa do Procon aponta aumento no preço de combustíveis

Alice Dionisio

O Procon de Poços de Caldas divulgou ontem, 4, a pesquisa mensal de preços dos combustíveis na cidade. A gasolina aditivada, gasolina comum e etanol subiram 0,40%, 2,07% e 4,34%, enquanto diesel comum e diesel S10 caíram 4,63% e 1,99%, em relação à pesquisa realizada entre 1º e 3 de dezembro de 2022.

Os preços da gasolina aditivada, gasolina comum e etanol caíram 40,28%, 40, 65% e 35,06%, enquanto o diesel comum e o diesel S10 subiram 15,50% e 18, 33%, em relação à pesquisa realizada na cidade entre 3 e 5 janeiro 2023.

O etanol varia 31,10% nos postos locais, com preços entre R$ 4,51 e R$ 3,44. Depois, vem o diesel comum, com variação de 17,66% e preços entre R$ 6,93 e R$ 5,89.

Na sequência, o diesel S10, com variação de 16,69% e preços entre R$ 6,99 e R$ 5,99. A gasolina aditivada varia 13,47% e preços entre R$ 5,39 e R$ 4,75. Já a gasolina comum varia 10, 66%, com preços entre R$ 5,19 e R$ 4,69

Os estabelecimentos podem realizar a diferenciação de preço conforme a forma de pagamento desde que previamente informado ao consumidor.

Caso verifique qualquer tipo de irregularidade no combustível, contate o Ministério Público e/ou a ANP.

