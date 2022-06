IF Sul de Minas – Campus Poços sedia o 1º Seminário dos Cafés da Região Vulcânica

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O IFSULDEMINAS – campus Poços de Caldas sediará, de 7 a 9 de junho, o 1º Seminário dos Cafés da Região Vulcânica. O evento trará uma série de palestras, workshops e visitas de campo debatendo a cafeicultura e apresentando novidades sobre o grão. A promoção é da Associação dos Produtores de Café da Região Vulcânica, que abrange 12 cidades na divisa entre Minas e SP, com apoio do SEBRAE/MG, do Instituto Federal do Sul de Minas, Prefeitura de Poços de Caldas e EMATER/MG.

Entre os assuntos serão discutidos temas como: Indicações Geográficas, Conquistas e desafios da Região Vulcânica, Sustentabilidade do Café, Solos Vulcânicos, além de Workshops de Torra e Barista, entre outros. O objetivo é apresentar as conquistas da Região Vulcânica, debater sobre projetos de desenvolvimento regional, além de trazer alternativas técnicas para a cafeicultura de montanhas.

As vagas são limitadas e as inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/1-seminario-dos-cafes-da-regiao-vulcanica/1581244

O seminário acontecerá no Campus Poços de Caldas (Av. Dirce Pereira Rosa, 300, Jardim Esperança). A realização conta com o patrocínio Palinialves, SMC Specialty Coffees, Sicred UniEstados, Bourbon Specialty Coffes e da Coopama. Ainda como apoiadores estão a Pressca, Confraria do Café, Café Poços e Sindicato Rural de Poços de Caldas.