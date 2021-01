Caldense apresenta novo preparador físico

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense apresentou o novo preparador físico da equipe, Zeca Barbosa. O profissional trabalhou as últimas duas temporadas no Mirassol-SP e também tem passagem pelo Sertãozinho-SP. Nesta terça-feira (12), comandou suas primeiras atividades no Ninho dos Periquitos.

“Chego com a intenção de dar continuidade aos trabalhos físicos e conquistar novas melhorias para o clube. Organizar ainda mais os setores de preparação física e fisiologia do exercício, sempre de maneira integrada com o departamento médico e a fisioterapia” – comentou Zeca.

Outra novidade é na rouparia. Ualacy Fernandes saiu e chegou Luiz Carlos Dias, conhecido por Bala, que estava no Velo Clube-SP e recentemente fez parte do elenco campeão da Série A3 do Campeonato Paulista.